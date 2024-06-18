Петр Макаров 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Отец

Между 1697 и 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1737 и 1741 г.р.
Около 1743 г.р.
Между 1744 и 1748 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Макар Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1741

Сын: Кондратий Петров

Мать ребёнка: Феона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Феона Васильева

Рождение ребёнка
Между 1744 и 1748

Сын: Михайло Петров

Мать ребёнка: Феона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Феона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тихон Петров

Мать ребёнка: Феона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Прохор Петров

Мать ребёнка: Феона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Корней Петров

Мать ребёнка: Феона Васильева

Смерть
До 1763

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