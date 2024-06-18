Петр Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Макар Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1741
Сын: Кондратий Петров
Мать ребёнка: Феона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Феона Васильева
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1748
Сын: Михайло Петров
Мать ребёнка: Феона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Феона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Тихон Петров
Мать ребёнка: Феона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Прохор Петров
Мать ребёнка: Феона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Корней Петров
Мать ребёнка: Феона Васильева
Смерть
До 1763