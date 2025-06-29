Шадрин Геннадий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шадрин Геннадий Николаевич

Автор
АМ
Мухортова А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1941

Отец
Шадрин НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Шадрина (Фаустова) Онисия Оня Ивановна1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадрин Николай

Мать: Шадрина (Фаустова) Онисия Оня Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1941

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