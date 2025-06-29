Шадрин Геннадий Николаевич
мужской, родился Неизвестно
умер 1941
ОтецШадрин НиколайНеизвестно г.р.
МатьШадрина (Фаустова) Онисия Оня Ивановна1921 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1941