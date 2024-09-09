Чудинова (Попова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1889
Рождение ребёнка
23.12.1890
Сын: Чудинов Василий Федорович
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
25.04.1895
Сын: Чудинов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Чудинов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: (Чудинова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
15.07.1899
Дочь: (Чудинова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
27.05.1902
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
06.07.1904
Дочь: (Чудинова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
23.10.1905
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: (Чудинова) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
27.02.1913
Сын: Чудинов Аркадий Федорович
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Рождение ребёнка
10.12.1914
Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович
Смерть
Неизвестно