Чудинова (Попова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинова (Попова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1889

Муж: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
23.12.1890

Сын: Чудинов Василий Федорович

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
25.04.1895

Сын: Чудинов Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Чудинов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: (Чудинова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
15.07.1899

Дочь: (Чудинова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
27.05.1902

Сын: Чудинов Павел Федорович

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
06.07.1904

Дочь: (Чудинова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
23.10.1905

Сын: Чудинов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: (Чудинова) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
27.02.1913

Сын: Чудинов Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Чудинов Петр Федорович

Отец ребёнка: Чудинов Федор Филипович

Смерть
Неизвестно

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