Гак Федор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Федор Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.2021

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2021

Отец: Гак Елисей Демьянович

Мать: Гак Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Виктор Федорович

Мать ребёнка: Гак Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гак Нина Федоровна

Мать ребёнка: Гак Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Анна

Смерть
Неизвестно
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