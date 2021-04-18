Гак Федор Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.2021
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2021
Отец: Гак Елисей Демьянович
Мать: Гак Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Виктор Федорович
Мать ребёнка: Гак Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гак Нина Федоровна
Мать ребёнка: Гак Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гак Анна
Смерть
Неизвестно