(Волженина) Алевтина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волженина) Алевтина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженин Виктор Николаевич

Мать: Волженина Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исупов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исупов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Сергей

Смерть
Неизвестно
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