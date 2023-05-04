Рогачева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Рогачев Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семизорова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Рогачев Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Рогачева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рогачев Иван Селиверстович