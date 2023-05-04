Рогачева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Рогачев Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семизорова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Рогачев Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Рогачева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рогачев Иван Селиверстович

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