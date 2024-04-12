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Бастрыкин Никита Петрович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

19.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бастрыкин Петр Андреевич

Мать: Бастрыкина Надежда Ромашина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Бастрыкин Вов Николай Никитич

Мать ребёнка: Бастрыкина Александра (Федоровна)

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогожкина Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Бастрыкина Александра (Федоровна)

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Александра (Федоровна)

Смерть
19.12.1899
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: чахотка
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