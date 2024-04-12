Бастрыкин Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти19.12.1899
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Бастрыкин Вов Николай Никитич
Мать ребёнка: Бастрыкина Александра (Федоровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогожкина Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Бастрыкина Александра (Федоровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1899
Причина смерти: чахотка