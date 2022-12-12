Пасаман Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1907
Отец ребёнка: Пасаман Пётр
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сергеева Марина Петровна
Отец ребёнка: Пасаман Пётр
Рождение ребёнка
07.03.1916
Дочь: Пасаман Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пасаман Пётр
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Пасаман Пётр
Рождение ребёнка
После 1922
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасаман Пётр
Смерть
Неизвестно