Пасаман Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасаман Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1907

Сын: Пасаман Артемий Петрович

Отец ребёнка: Пасаман Пётр

Куснища, Волинська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сергеева Марина Петровна

Отец ребёнка: Пасаман Пётр

Куснища, Волинська область
Рождение ребёнка
07.03.1916

Дочь: Пасаман Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пасаман Пётр

Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Пасаман Василий Петрович

Отец ребёнка: Пасаман Пётр

Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
После 1922

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасаман Пётр

Смерть
Неизвестно
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