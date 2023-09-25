Тоболкин Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенченко Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Тоболкина Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котлова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Тоболкина Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронченко Августа Федоровна
Мать ребёнка: Тоболкина Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Тоболкин Вениамин Федорович
Мать ребёнка: Тоболкина Просковья Ивановна