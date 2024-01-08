Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1907
Дата смерти06.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович
Рождение ребёнка
16.06.1945
Дочь: Заватрова (Абрамова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович
Рождение ребёнка
07.03.1948
Дочь: Товцева (Абрамова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович
Смерть
06.09.1980