Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1907

Дата смерти

06.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович

Рождение ребёнка
16.06.1945

Дочь: Заватрова (Абрамова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович

Рождение ребёнка
07.03.1948

Дочь: Товцева (Абрамова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Константинович

Смерть
06.09.1980

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