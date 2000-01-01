Багина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Багин Николай

Мать: Багина Нина Романовна

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