Петрова (Брагина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Брагина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Петров Илья Савельевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Виктор Ильич

Отец ребёнка: Петров Илья Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иннокентий Ильич

Отец ребёнка: Петров Илья Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Илья Савельевич

Смерть
Неизвестно
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