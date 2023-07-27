Петрова (Брагина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Петров Илья Савельевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Петров Виктор Ильич
Отец ребёнка: Петров Илья Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Илья Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно