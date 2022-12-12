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Беляева Валентина Федоровна

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Место рождения

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.02.1915

Дата смерти

30.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915

Отец: Беляев Федор Андреевич

Мать: не указана

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1930

Муж: Беляев Григорий Алексеевич

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1932

Дочь: Скрябина Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.07.1935

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1937

Дочь: Смирнова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1941

Сын: Беляев Павел Гигорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
30.09.1993
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