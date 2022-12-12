Беляева Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1915
Дата смерти30.09.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915
Отец: Беляев Федор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
30.12.1932
Дочь: Скрябина Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1935
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.09.1937
Дочь: Смирнова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.06.1941
Отец ребёнка: Беляев Григорий Алексеевич
Смерть
30.09.1993