Неваленов Кирилл Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1897 ст.
Дата смерти03.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1897 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/342676a4-0c50-4100-b613-06cc2fc73774/130 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №874, стр. 130 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Крещение
11.05.1897 ст.
см Рождение
Бракосочетание
08.02.1916 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/33e5b941-f544-456e-9b85-d319e2c16e19/105 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №2099, стр. 105 Метрические книги записей о рождении, бракосочета... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.
Сын: Неваленов Яков Кириллович
Мать ребёнка: Неваленова Анастасия Андреевна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №2099, стр. 97
Рождение ребёнка
24.10.1918 ст.
Сын: Неваленов Афанасий Кириллович
Мать ребёнка: Неваленова Анастасия Андреевна
https://yandex.ru/archive/catalog/4c72c588-d7d8-47c3-bfa0-da26088e3cb2/42 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №2202, стр. 42 Метрические книги записей о рождении, бракосочетани... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1923
Сын: Неваленов Юрий Кириллович
Мать ребёнка: Неваленова Анастасия Андреевна
Смерть
03.07.1982
Ташкент
Похороны
Неизвестно
Боткинское кладбище Ташкента