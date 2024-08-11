Маллицкий Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Маллицкий Александр Капитонович
Мать: Маллицкая ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маллицкая) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена
Рождение ребёнка
1871
Сын: Маллицкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Маллицкая) София Николаевна
Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена
Рождение ребёнка
1893
Сын: Маллицкий Петр
Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена
Рождение ребёнка
1894
Сын: Маллицкий Илья
Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Маллицкая (Маллицкая) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена
Смерть
1917