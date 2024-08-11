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Маллицкий Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Маллицкий Александр Капитонович

Мать: Маллицкая ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маллицкая (Николаева) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маллицкая) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена

Рождение ребёнка
1871

Сын: Маллицкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Маллицкая) София Николаевна

Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена

Рождение ребёнка
1893

Сын: Маллицкий Петр

Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена

Рождение ребёнка
1894

Сын: Маллицкий Илья

Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Маллицкая (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Маллицкая (Николаева) Елена

Смерть
1917

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