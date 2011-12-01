Saulītis Ojārs — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saulītis Ojārs

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1925

Дата смерти

?.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grīva (Dūmiņa) Monika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Grīva (Dūmiņa) Monika

Смерть
?.12.2011

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