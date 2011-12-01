Saulītis Ojārs
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1925
Дата смерти?.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Grīva (Dūmiņa) Monika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Grīva (Dūmiņa) Monika
Смерть
?.12.2011