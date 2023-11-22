Спиридонова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Волков Иван Романович

Отец ребёнка: Спиридонов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Спиридонов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Спиридон Романович

Отец ребёнка: Спиридонов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Михаил Романович

Отец ребёнка: Спиридонов Роман

Смерть
Неизвестно
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