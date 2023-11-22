Спиридонова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Спиридонов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Спиридонов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Спиридон Романович
Отец ребёнка: Спиридонов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Михаил Романович
Отец ребёнка: Спиридонов Роман
Смерть
Неизвестно