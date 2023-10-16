Нелюбина Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелюбина Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Филипов Кузьма Кузьмич

Мать: Хорова Екатерина Никифоровна

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