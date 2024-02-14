Капустянский Григорий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950
Рождение ребёнка
11.02.1974
Дочь: Капустянская Наталья Грегорьевна
Мать ребёнка: Козлова Евгеньевна Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1979
Дочь: Капустянская Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Евгеньевна Александровна
Смерть
Неизвестно