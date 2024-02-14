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Капустянский Григорий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950

Отец: Капустянский Владимир Васильевич

Мать: Добренко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
11.02.1974

Дочь: Капустянская Наталья Грегорьевна

Мать ребёнка: Козлова Евгеньевна Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1979

Дочь: Капустянская Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Евгеньевна Александровна

Смерть
Неизвестно

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