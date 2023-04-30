Габидуллина Халима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Нажия Зиннатовна
Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Наиля Зиннатовна
Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Фанис Зиннатович
Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Зуфар Зиннатович
Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Винер Зиннатович
Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Талгат Зиннатович
Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат
Смерть
Неизвестно