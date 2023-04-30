Габидуллина Халима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина Халима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Нажия Зиннатовна

Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Наиля Зиннатовна

Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Фанис Зиннатович

Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Зуфар Зиннатович

Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Винер Зиннатович

Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Талгат Зиннатович

Отец ребёнка: Габидуллин Зиннат

Смерть
Неизвестно
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