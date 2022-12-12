Лысков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысков Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.2012

Дочь: Лыскова Ева Сергеевна

Мать ребёнка: Лыскова Марагарита Александровна

Бракосочетание
09.06.2015

Жена: Лыскова Марагарита Александровна

Рождение ребёнка
22.07.2017

Сын: Лысков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Лыскова Марагарита Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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