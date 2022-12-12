Лысков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.2012
Дочь: Лыскова Ева Сергеевна
Мать ребёнка: Лыскова Марагарита Александровна
Бракосочетание
09.06.2015
Рождение ребёнка
22.07.2017
Мать ребёнка: Лыскова Марагарита Александровна
Москва, город федерального значения Москва