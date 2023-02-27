Рогозин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1875
Сын: Рогозин Филипп
Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина
Рождение ребёнка
01.02.1876
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия
Рождение ребёнка
27.02.1877
Сын: Рогозин Парфирий
Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина
Рождение ребёнка
20.06.1878
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина
Смерть
Неизвестно