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Рогозин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Рогозин Георгий Иванович

Мать: Рогозина Степанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1875

Сын: Рогозин Филипп

Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина

Рождение ребёнка
01.02.1876

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия

Рождение ребёнка
27.02.1877

Сын: Рогозин Парфирий

Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина

Рождение ребёнка
20.06.1878

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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