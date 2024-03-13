Немченко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немченко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немченко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1954
Дочь: Немченко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ольга
Смерть
1970