Немченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немченко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немченко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1954

Дочь: Немченко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ольга

Смерть
1970

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