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Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Муж: Кононов Николай Кононович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кононова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кононов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кононов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кононова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кононова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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