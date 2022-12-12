Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кононова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кононов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кононов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кононова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кононова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Кононович
Смерть
Неизвестно