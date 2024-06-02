Сараев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сараев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
отставной солдат (рядовой этапной викуловской команды)
Рождение ребёнка
12.06.1842 ст.
Мать ребёнка: Сараева Феврония Димитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1849 ст.
Дочь: Сараева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сараева Феврония Димитриевна
Смерть
Неизвестно