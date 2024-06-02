Сараев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараев Михаил

Сараев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сараев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева Феврония Димитриевна

Военная служба
Неизвестно
отставной солдат (рядовой этапной викуловской команды)
Рождение ребёнка
12.06.1842 ст.

Сын: Сараев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Сараева Феврония Димитриевна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Сараев Стефан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.11.1849 ст.

Дочь: Сараева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Сараева Феврония Димитриевна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.