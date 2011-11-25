Федосенко Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосенко Леонид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1930

Дата смерти

25.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1956

Сын: Федосенко Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосенко Николай Леонидович

Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосенко Константин Леонидович

Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепо Зоя Леонидовна

Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосенко Дина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосенко Дина Андреевна

Смерть
25.11.2011
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