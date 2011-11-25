Федосенко Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1930
Дата смерти25.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1956
Сын: Федосенко Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосенко Николай Леонидович
Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосенко Константин Леонидович
Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепо Зоя Леонидовна
Мать ребёнка: Федосенко Дина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосенко Дина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосенко Дина Андреевна
Смерть
25.11.2011