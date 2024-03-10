Михайлов Николай
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Михайлова (Кузнецова) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Михайлова Татьяна Николаевна02.02.1976 г.р.
Михайлов Андрей Николаевич03.09.1979 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова (Кузнецова) Александра Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.02.1976
Дочь: Михайлова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова (Кузнецова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
03.09.1979
Сын: Михайлов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Михайлова (Кузнецова) Александра Васильевна