Новикова (Широкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти16.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Широкова Иван
Мать: Широкова Анна
Рождение ребёнка
28.?.1921
Дочь: Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Новиков Георгий
Рождение ребёнка
30.?.1923
Дочь: Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Новиков Георгий
Рождение ребёнка
12.07.1929
Дочь: Марсагишвили Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Новиков Георгий
г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Георгий
Смерть
16.04.1979