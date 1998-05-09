Новикова (Широкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Широкова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

16.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Широкова Иван

Мать: Широкова Анна

Рождение ребёнка
28.?.1921

Дочь: Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Новиков Георгий

Рождение ребёнка
30.?.1923

Дочь: Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Новиков Георгий

Рождение ребёнка
12.07.1929

Дочь: Марсагишвили Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Новиков Георгий

г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Георгий

Смерть
16.04.1979
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