(Пуляева) Наталья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Мать: Афимья Иосифова
Бракосочетание
01.10.1850
Ф. 3 Оп. 15 Д. 733 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1850
Рождение ребёнка
23.10.1858
Отец ребёнка: Пуляев Василий Петров
Рождение ребёнка
10.04.1861
Дочь: Пуляева Александра Васильева
Отец ребёнка: Пуляев Василий Петров
Ф. 93 Оп. 2 Д. 692 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858-1867