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(Пуляева) Наталья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: Афимья Иосифова

Бракосочетание
01.10.1850

Муж: Пуляев Василий Петров

Ф. 3 Оп. 15 Д. 733 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1850
Рождение ребёнка
23.10.1858

Сын: Пуляев Терентий Васильев

Отец ребёнка: Пуляев Василий Петров

Рождение ребёнка
10.04.1861

Дочь: Пуляева Александра Васильева

Отец ребёнка: Пуляев Василий Петров

Ф. 93 Оп. 2 Д. 692 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858-1867
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