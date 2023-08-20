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(Николаева) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Гаврилов Николай

Мать: Тимофеева Мавра

Смерть
Неизвестно
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