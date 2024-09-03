Атнюков Иван Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.10.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около ?.10.1872 ст.
Отец: Антон Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1890 ст.
Жена: Пераскева Борисова
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Антона Алексеева сын Иоанн православный первым браком 17 л 8 мес Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Бориса Емельянова дочь Пераскева девица пр... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1891 ст.
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Пераскева Борисова
29 сентября 1891 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов и жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Василий Иванов и... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1893 ст.
Сын: Симеон Иванов
Мать ребёнка: Пераскева Борисова
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюков и жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Михаил Феодоров и крестьянина Бориса... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1896 ст.
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Пераскева Борисова
22 сентября 1896 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюкови жена Пераскева Феодорова, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Феодор Борисов... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1898 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Пераскева Борисова
Крещение 13 февр 1898г Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюков и жена его Пераскева Борисова Воспреимники: Костромской губернии Первицкаго уезда деревни Орефина крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1901 ст.
Сын: Феодор Иванов
Мать ребёнка: Пераскева Борисова
3 июня 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иван Антонов Чуряков и жена Пераскева Борисова, православные Восприемники села Авралей крестьянин Яков Артемьев Самарский и крестьянская дев... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1903 ст.
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Пераскева Борисова
28 мая 1903 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иоанн Антонов Атнюков и законная жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Макар Борисо... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Пераскева Борисова
11 февраля 1906 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иоанн Антонов Атнюков и законная жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Макар Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно