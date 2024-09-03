Атнюков Иван Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атнюков Иван Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1872 ст.

Отец: Антон Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1890 ст.

Жена: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Антона Алексеева сын Иоанн православный первым браком 17 л 8 мес Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Бориса Емельянова дочь Пераскева девица пр... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1891 ст.

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
29 сентября 1891 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов и жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Василий Иванов и... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1893 ст.

Сын: Симеон Иванов

Мать ребёнка: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюков и жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Михаил Феодоров и крестьянина Бориса... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1896 ст.

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
22 сентября 1896 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюкови жена Пераскева Феодорова, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Феодор Борисов... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1898 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение 13 февр 1898г Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Иван Антонов Атнюков и жена его Пераскева Борисова Воспреимники: Костромской губернии Первицкаго уезда деревни Орефина крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1901 ст.

Сын: Феодор Иванов

Мать ребёнка: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
3 июня 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иван Антонов Чуряков и жена Пераскева Борисова, православные Восприемники села Авралей крестьянин Яков Артемьев Самарский и крестьянская дев... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1903 ст.

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
28 мая 1903 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иоанн Антонов Атнюков и законная жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Макар Борисо... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
11 февраля 1906 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иоанн Антонов Атнюков и законная жена его Пераскева Борисова, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Макар Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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