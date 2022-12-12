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Кочкин Алексей Фёдорович

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Место рождения

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кочкин Фёдор Кириллович

Мать: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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