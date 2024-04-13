Кочкин Алексей Фёдорович
мужской, родился 30.03.1899, Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
умер 1991, Киров, город Киров, Кировская область
ОтецКочкин Фёдор Кириллович1860 ст. г.р.
МатьКочкина (Костина) Евдокия НесторовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кочкина (Верещагина) Мария ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кочкина Нина АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1899
Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Кочкина (Верещагина) Мария Иосифовна
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1991
Киров, город Киров, Кировская область