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Кочкин Алексей Фёдорович
Кочкин Алексей Фёдорович
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Место рождения
Дмитрия Глухих
, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кочкин Фёдор Кириллович
Мать
Кочкина (Костина) Евдокия Несторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Кочкин Фёдор Кириллович
Мать:
Кочкина Евдокия Несторовна
Дмитрия Глухих
, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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