Кочкин Алексей Фёдорович 30.03.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочкин Алексей Фёдорович

Автор
АМ
Мыльников А.

мужской, родился 30.03.1899, Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния

умер 1991, Киров, город Киров, Кировская область

Отец
Кочкин Фёдор Кириллович1860 ст. г.р.
Мать
Кочкина (Костина) Евдокия НесторовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кочкина (Верещагина) Мария ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кочкина Нина АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1899

Отец: Кочкин Фёдор Кириллович

Мать: Кочкина (Костина) Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Кочкина (Верещагина) Мария Иосифовна

Киров, город Киров, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина (Верещагина) Мария Иосифовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния

Смерть
1991
Киров, город Киров, Кировская область

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