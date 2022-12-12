Добровольская Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смерти09.11.1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Добровольский Андрей Гордеевич
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1819
Сын: Добровольский Василий Гордеевич
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Добровольский Алексей Гордеевич
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Добровольская Авдотья Гордеевна
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Добровольский Георгий Гордеевич
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Гордеевна
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Добровольский Александр Гордеевич
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Место жительства
Около 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погарская Екатерина Гордеевна
Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович
Смерть
09.11.1862 ст.