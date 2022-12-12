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Добровольская Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

09.11.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Добровольский Андрей Гордеевич

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Добровольский Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Добровольский Алексей Гордеевич

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Добровольская Авдотья Гордеевна

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Добровольский Георгий Гордеевич

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Гордеевна

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Добровольский Александр Гордеевич

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Место жительства
Около 1858
Муханово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погарская Екатерина Гордеевна

Отец ребёнка: Добровольский Гордей Иванович

Смерть
09.11.1862 ст.
Муханово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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