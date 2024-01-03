Степан Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Давыд Трофимов
Мать: Ксения Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Меркулова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ефимья Степанова
Мать ребёнка: Дарья Меркулова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Семен Степанов
Мать ребёнка: Дарья Меркулова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Козьма Степанов
Мать ребёнка: Дарья Меркулова
Смерть
Неизвестно