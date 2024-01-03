Степан Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Давыдов

Степан Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Давыд Трофимов

Мать: Ксения Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Меркулова

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ефимья Степанова

Мать ребёнка: Дарья Меркулова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Семен Степанов

Мать ребёнка: Дарья Меркулова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Козьма Степанов

Мать ребёнка: Дарья Меркулова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.