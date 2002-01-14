Егоров Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2002

Отец: Егоров Олег Алексеевич

Мать: Косикова Анна Петровна

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