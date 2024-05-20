Алексикова (Кургузова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексикова (Кургузова) Валентина Васильевна

Место рождения

Области войска Донского Хоперского округа Михайловской станицы хутора Дуплятского

Дата рождения

30.01.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1931

Отец: Кургузов Василий Стефанович

Мать: Кургузова (Никулина) Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексиков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.05.1953

Сын: Алексиков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Алексиков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.10.1954

Сын: Алексиков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Алексиков Василий Сергеевич

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