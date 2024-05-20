Алексикова (Кургузова) Валентина Васильевна
Место рожденияОбласти войска Донского Хоперского округа Михайловской станицы хутора Дуплятского
Дата рождения30.01.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1953
Сын: Алексиков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Алексиков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
02.10.1954
Сын: Алексиков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Алексиков Василий Сергеевич