Евдокимов Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1948
Отец: Евдокимов Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Лиана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Евдокимова Генуте
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Генуте