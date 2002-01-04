Черняев Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1953
Дата смерти04.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1974
Дочь: Шабалина Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Черняева Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
28.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черняева Людмила Леонидовна
Алешино, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2002