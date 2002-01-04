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Черняев Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1953

Дата смерти

04.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1974

Дочь: Шабалина Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Черняева Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
28.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняева Людмила Леонидовна

Алешино, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Людмила Леонидовна

Смерть
04.01.2002
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