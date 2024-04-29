Копытов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Копытов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Копытова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Копытова (Дёмина) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палехова (Копытова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Копытова (Дёмина) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
12.07.1920
Мать ребёнка: Копытова (Дёмина) Мария Антоновна
д. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Смерть
1981
Чердынь