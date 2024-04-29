Копытов Николай Степанович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копытов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Копытов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копытова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Копытова (Дёмина) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палехова (Копытова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Копытова (Дёмина) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
12.07.1920

Сын: Копытов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Копытова (Дёмина) Мария Антоновна

д. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Смерть
1981
Чердынь

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