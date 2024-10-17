Степанида Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукилиан Филиппов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Лукьянова
Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов
Рождение ребёнка
14.10.1850
Сын: Дмитрий Лукьянов
Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов
Рождение ребёнка
05.01.1855
Сын: Иван Лукьянов
Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов
Рождение ребёнка
01.08.1857
Дочь: Василиса Лукьянова
Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов
Рождение ребёнка
27.09.1859
Сын: Андрей Лукьянов
Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов
Смерть
Неизвестно