Степанида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукилиан Филиппов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Лукьянова

Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов

Рождение ребёнка
14.10.1850

Сын: Дмитрий Лукьянов

Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов

Колесники, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1855

Сын: Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов

Колесники, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1857

Дочь: Василиса Лукьянова

Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1859

Сын: Андрей Лукьянов

Отец ребёнка: Лукилиан Филиппов

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

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