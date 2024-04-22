Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph

Место рождения

Хотислав, Малоритский район, Брестская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Иваневич Iwaniewicz Иосафат Josaphat

Мать: не указана

Хотислав, Малоритский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.01.1932

Сын: Иваневич Спиридон Йосипович

Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Maria Marina

Хотислав, Малоритский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваневич Ярослав

Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Maria Marina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драган Любовь

Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Maria Marina

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
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