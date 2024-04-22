Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Иваневич Iwaniewicz Иосафат Josaphat
Рождение ребёнка
04.01.1932
Сын: Иваневич Спиридон Йосипович
Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Maria Marina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваневич Ярослав
Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Maria Marina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драган Любовь
Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Maria Marina
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно