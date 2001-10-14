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Путилин Артём Алексеевич
Путилин Артём Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2001
Пол
Мужской
Отец
Путилин Алексей
2000 г.р.
Мать
Колесникова -Меркулова Светлана Викторовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2001
Отец:
Путилин Алексей
Мать:
Колесникова -Меркулова Светлана Викторовна
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