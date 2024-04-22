Бесов Корнилий Елисеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1732 ст.
Отец: Бесов Елисей Никифоров
Рождение ребёнка
До 1750 ст.
Сын: Бесов Потап Корнилов
Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Сын: Бесов Иосиф Корнилов
Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно