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Бесов Корнилий Елисеев

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Место рождения

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.

Отец: Бесов Елисей Никифоров

Мать: не указана

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
До 1750 ст.

Сын: Бесов Потап Корнилов

Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Бесов Иосиф Корнилов

Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Бесов Михаил Корнилов

Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Бесов Андрей Корнилов

Мать ребёнка: Бесова Евфросиния Евфимова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесова Евфросиния Евфимова

Смерть
Неизвестно
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