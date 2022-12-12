Биньковский Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения09.07.1882 ст.
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1882 ст.
Бракосочетание
Около 1903
Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
30.04.1905 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Биньковская Федора Митровановна
х.Сарикамыши, Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.
Сын: Биньковский Николай Антонович
Мать ребёнка: Биньковская Федора Митровановна
Рождение ребёнка
10.10.1921
Сын: Биньковский Виктор Антонович
Мать ребёнка: Биньковская Федора Митровановна
Смерть
Около 1957