Биньковский Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиньковский Антон Иванович

Биньковский Антон Иванович

avatar

Место рождения

Днепровское, Миколаївська область

Дата рождения

09.07.1882 ст.

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1882 ст.

Отец: Биньковский Иван Григорьевич

Мать: Биньковская Агафья Ивановна

Днепровское, Миколаївська область
Бракосочетание
Около 1903

Жена: Биньковская Федора Митровановна

Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
30.04.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биньковская Федора Митровановна

х.Сарикамыши, Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.

Сын: Биньковский Николай Антонович

Мать ребёнка: Биньковская Федора Митровановна

Рождение ребёнка
10.10.1921

Сын: Биньковский Виктор Антонович

Мать ребёнка: Биньковская Федора Митровановна

Смерть
Около 1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close