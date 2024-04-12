Бабушкина Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич
Мать: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Римма Андреевна
Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ламбин Александр