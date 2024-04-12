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Бабушкина Анна Прокопьевна

Место рождения

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич

Мать: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Римма Андреевна

Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламбин Александр

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