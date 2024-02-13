Кастрикина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастрикина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кастрикин Владимир

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Кастрикин Владимир

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастрикин Владимир

Смерть
Неизвестно
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
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