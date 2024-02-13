Кастрикина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кастрикин Владимир
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Кастрикин Владимир
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кастрикин Владимир
Смерть
Неизвестно
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан