Щербаков Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1868
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Щербаков Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Нестер ???Тимофеевич???
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1868