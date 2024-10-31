Щербаков Тимофей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Тимофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Щербаков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Нестер ???Тимофеевич???

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Марк Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1868

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