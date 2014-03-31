Кулишенко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1957
Дата смерти31.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1981
Сын: Кулишенко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.05.1988
Дочь: Корпун Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна
Смерть
31.03.2014