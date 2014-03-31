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Кулишенко Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1957

Дата смерти

31.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.05.1981

Сын: Кулишенко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.05.1988

Дочь: Корпун Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна

Смерть
31.03.2014

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