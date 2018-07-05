Ахметшина (Салахова) Гульзайнап Бадгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшина (Салахова) Гульзайнап Бадгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1946

Дата смерти

05.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946

Отец: Салахов Бадегутдин Салахутдинович

Мать: Салахова Хабибзямал Нурмухаметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Бракосочетание
16.01.1967

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.06.1967

Сын: Ахметшин Айрат Шарафутдинович

Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Рождение ребёнка
02.05.1969

Сын: Ахметшин Марат Шарафутдинович

Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Рождение ребёнка
05.06.1971

Дочь: Садыкова (Ахметшина) Алсу Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Рождение ребёнка
30.07.1973

Сын: Ахметшин Айдар Шарафутдинович

Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Рождение ребёнка
01.03.1982

Сын: Ахметшин Алмаз Шарафутдинович

Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Смерть
05.07.2018

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