Ахметшина (Салахова) Гульзайнап Бадгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1946
Дата смерти05.07.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1967
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.06.1967
Сын: Ахметшин Айрат Шарафутдинович
Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович
Рождение ребёнка
02.05.1969
Сын: Ахметшин Марат Шарафутдинович
Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович
Рождение ребёнка
05.06.1971
Дочь: Садыкова (Ахметшина) Алсу Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович
Рождение ребёнка
30.07.1973
Сын: Ахметшин Айдар Шарафутдинович
Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович
Рождение ребёнка
01.03.1982
Сын: Ахметшин Алмаз Шарафутдинович
Отец ребёнка: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович
Смерть
05.07.2018