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Кокорин Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Кокорин Андрей Иванович

Мать: не указана

Военная служба
1813
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1813
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда 1816 года. ГАВО Ф. 388. Оп. 9. Д. 198. Л. 13об, Л. 14

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