Кокорин Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Кокорин Андрей Иванович
Мать: не указана
Военная служба
1813
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1813
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда 1816 года. ГАВО Ф. 388. Оп. 9. Д. 198. Л. 13об, Л. 14